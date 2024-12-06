Лауреата федерального этапа проекта «Мама-предприниматель» наградили в Иркутске

Наталья Дубынина из села Большежилкино Усольского района заняла третье место на федеральном этапе проекта «Мама-предприниматель», она получила два гранта 250 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта «Разведение крупнорогатого скота молочного направления», а также специальный грант от Министерства сельского хозяйства РФ на сумму 1 миллион рублей. Торжественная церемония вручения состоялась 6 декабря в Центре «Мой бизнес».

Собравшихся поприветствовала заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Анна Турушева:

«Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике Иркутской области, обеспечивая продовольственную безопасность региона, создавая рабочие места и способствуя устойчивому развитию сельских территорий. Сегодняшняя награда является признанием заслуг Дубыниной Натальи, которая успешно сочетает роли мамы и предпринимателя. Ее проект стал ярким примером того, как можно эффективно использовать ресурсы для создания успешного бизнеса в сельском хозяйстве»

Федеральный этап программы «Мама-предприниматель» проходил в очном формате в Москве. Его участницами стали победительницы региональных этапов и дополнительных образовательных треков. Организаторы обеспечили участницам проезд и проживание в Москве, а также тренинговую программу.

– Поддержка женского предпринимательства – одна из задач Центра «Мой бизнес». Женщины, которые видят в себе силы и желание развивать свое дело могут получить у нас комплексную государственную поддержку: пройти обучение, получить льготное финансирование или составить маркетинговую стратегию. Мы очень рады, что в этом году участница от Приангарья впервые прошла в финальный этап конкурса и сразу же заняла призовое место, это означает, что проекты наших мам-предпринимателей оценены на самом высоком уровне, – рассказала директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Напомним, в сентябре в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Центр «Мой бизнес» в Иркутской области подвел итоги регионального этапа конкурса. В конкурсе приняли участие 40 жительниц Приангарья, на итоговую защиту были представлены 23 проекта. Лучшим признан бизнес-проект Натальи Дубыниной «Разведение крупнорогатого скота молочного направления». После этого девушка также прошла строгий отбор на федеральном уровне и вошла в число 25 участниц финального этапа.

Федеральная программа «Мама-предприниматель» инициирована заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой и реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Программа направлена на поддержку женского предпринимательства в России.

Благодаря ей женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить всё необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал.