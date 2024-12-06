Поблагодарить за хороший сервис безналичными Чаевыми можно в более чем 230 заведениях Иркутска

Предприниматели Иркутска активно подключают сервис СберЧаевые.

В октябре этого года иркутяне оставили более 8-ми миллионов чаевых безналично. Культура чаевых активно развивается: в 2024 году оборот чаевых вырос более чем на 20%. Почти каждый пятый гость ресторана оставляет чаевые, в среднем их сумма составляет 10% или порядка 380 рублей.

Сервис СберЧаевые позволяет клиентам легко благодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных и банковских карт – достаточно смартфона.

Бизнесу СберЧаевые позволяют не только получать вознаграждение, но и отслеживать и систематизировать поступившие средства.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутского отделения Сбера:

«Оставлять чаевые принято не только в ресторанах и кафе. Например, в гостиницах принято благодарить чаевыми горничным и консьержам за их работу. В сфере услуг чаевые дают в самых разных местах: в парикмахерских, салонах красоты, такси и даже курьерам службы доставки. Интересно, что наибольший объем чаевых в России приходится именно на доставку продуктов и товаров через мобильные приложения. Люди предпочитают оплачивать заказы картами, и возможность оставить чаевые онлайн стала важной частью этого процесса.».

Валерия Багаутдинова, глава Big Rest Team:

«Чаевые помогают сотрудникам работать лучше. Официанты видят, что от их стараний зависит, сколько денег они заработают. Они внимательнее относятся к гостям, помнят постоянных посетителей и всегда держат марку, даже когда сложно. Благодаря СберЧаевым оставлять чаевые стало намного проще — можно перевести деньги на карту, отсканировав QR-код».

Оставить чаевые можно с помощью QR-кода на чеке официанта. Для этого QR нужно отсканировать камерой смартфона, затем выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать зелёную кнопку SberPay.