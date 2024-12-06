Новости

"Иркутскэнергосбыту" – 70
«Сбыт нельзя назвать бизнесом в чистом виде». Андрей Харитонов, «Иркутскэнергосбыт», – о принципах работы компании
«Отстроенные бизнес-процессы очень важны». Игорь Тимонин – о работе с населением
«Наша задача – соблюдение закона». Ирина Азизова – о работе юридической службы «Иркутскэнергосбыта»
Все материалы сюжета

Поблагодарить за хороший сервис безналичными Чаевыми можно в более чем 230 заведениях Иркутска

Предприниматели Иркутска активно подключают сервис СберЧаевые.

В октябре этого года иркутяне оставили более 8-ми миллионов чаевых безналично. Культура чаевых активно развивается: в 2024 году оборот чаевых вырос более чем на 20%. Почти каждый пятый гость ресторана оставляет чаевые, в среднем их сумма составляет 10% или порядка 380 рублей.

Сервис СберЧаевые позволяет клиентам легко благодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных и банковских карт – достаточно смартфона.

Бизнесу СберЧаевые позволяют не только получать вознаграждение, но и отслеживать и систематизировать поступившие средства.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутского отделения Сбера:

«Оставлять чаевые принято не только в ресторанах и кафе. Например, в гостиницах принято благодарить чаевыми горничным и консьержам за их работу. В сфере услуг чаевые дают в самых разных местах: в парикмахерских, салонах красоты, такси и даже курьерам службы доставки. Интересно, что наибольший объем чаевых в России приходится именно на доставку продуктов и товаров через мобильные приложения. Люди предпочитают оплачивать заказы картами, и возможность оставить чаевые онлайн стала важной частью этого процесса.».

Валерия Багаутдинова, глава Big Rest Team:

«Чаевые помогают сотрудникам работать лучше. Официанты видят, что от их стараний зависит, сколько денег они заработают. Они внимательнее относятся к гостям, помнят постоянных посетителей и всегда держат марку, даже когда сложно. Благодаря СберЧаевым оставлять чаевые стало намного проще — можно перевести деньги на карту, отсканировав QR-код». 

Оставить чаевые можно с помощью QR-кода на чеке официанта. Для этого QR нужно отсканировать камерой смартфона, затем выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать зелёную кнопку SberPay.

Реклама. Байкальский банк ПАО Сбербанк. Байкальский банк ПАО Сбербанк erid:2Vfnxwo8Tdz

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Жилой комплекс "Аквамарин"
«Сложные времена рождают сильные проекты». Евгений Савченко – о новом авторском доме «Аквамарин» в Иркутске
Дом, который меняет облик. 5 «фишек» проекта «Аквамарин»
Сделать двор «своим». Анна Лекомцева, бюро DASREDA, о проекте придомовой территории ЖК «Аквамарин»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес