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Сеть АЗС «КрайсНефть» дарит кофе за оплату Улыбкой

Одна из крупнейших сетей автозаправочных станций «КрайсНефть» ввела новую акцию для своих клиентов. С 11 ноября все покупатели, оплатившие товары на сумму от 999 рублей (топливо) или 500 рублей (магазин) с использованием сервиса «Оплата Улыбкой», получат в подарок чашку ароматного кофе.

Система «Оплата улыбкой» уже зарекомендовала себя среди клиентов как быстрый и удобный способ совершения покупок. Кроме того, она значительно повышает уровень безопасности, минимизируя риск мошенничества.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутского отделения Сбера:

«Более 17 тысяч терминалов, поддерживающих оплату улыбкой, уже установлены в регионе. Свыше 20 тысяч жителей Иркутской области уже оценили преимущества “Оплаты Улыбкой”, а самая крупная покупка, совершенная с помощью этого сервиса, составила более двух миллионов рублей. Мы продолжим масштабировать сервис, чтобы оплата покупок стала максимально удобной и безопасной для наших жителей».

Чтобы воспользоваться сервисом «Оплата Улыбкой», клиенту достаточно привязать свою карту Сбера к сервису через приложение СберБанк Онлайн. Для активации нужно просто попросить виртуального ассистента включить функцию «Оплата Улыбкой» и следовать дальнейшим инструкциям.

Евгений Кривоносов, заместитель директора сети АЗС «КрайсНефть»:

«Большинство АЗС «КрайсНефть» уже подключены к системе, и компания планирует расширить ее использование в ближайшее время. Оплата Улыбкой внедряется для того, чтобы сделать процесс покупок быстрее и безопаснее. Клиенты могут платить одним взглядом и быть уверенными в сохранности своих данных». 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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