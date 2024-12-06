В Хомутово открылся музей с искусственным интеллектом

В селе Хомутово Иркутского района открылся новое музейно-выставочное пространство «Сохраняя историю». Экскурсию помогает вести система искусственного интеллекта «Салют», которую предоставил Байкальский банк.

Восстановленное музейное пространство продолжает дело краеведа Семена Нефедьева, начатое им в 1964 году. В экспозиции представлены предметы, документы, собранные Нефедьевым за долгие годы работы. Здесь можно увидеть экспонаты, которым более 5 000 лет, познакомиться с предметами старины разных лет, которые помогли понять и увидеть быт наших предков, узнать, как благодаря их труду основывалось и развивалось село. Вспомнить годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

Музейное пространство оснащено виртуальным ассистентом с искусственным интеллектом «Салют», который поведает посетителям о значении музеев, напомнит о ключевых событиях Великой Отечественной войны, удивит глубокими знаниями об эволюции школьной формы в России и ещё о многих фактах истории. Интеллект способен предоставить обширную информацию по различным темам.

Рушан Сахбиев, Председателя Байкальского банка Сбербанка:

«Открытие музея стало значимым событием, способным привлечь туристов как из ближайших населенных пунктов, так и из областного центра. Использование цифровых технологий демонстрирует стремление создателей не только сохранить историческое наследие региона, но и уверенно смотреть в будущее. И Сбер всегда готов поддержать такие инициативы».

Алексей Иваненко, Глава Хомутовского муниципального образования:

«В прошлом году администрация выделила отдельное здание для музейного пространства, в котором он уже был ранее, таким образом, музей словно вернулся домой. Теперь, с началом его работы, мы можем быть уверены, что историко-культурное наследие нашего села будет бережно сохранено. Цифровой помощник "Салют" сделает посещение музейного пространства еще более интересным и поможет снизить нагрузку на экскурсоводов».