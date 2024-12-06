В Иркутске наградили журналистов, победителей экологического конкурса «Минута для будущего. СМИ»

Призовой фонд составил 300 тысяч рублей, генеральным партнёром мероприятия выступил Байкальский банк. Лауреаты получили денежные сертификаты по 15 тысяч рублей. Все участники конкурса были отмечены памятными призами и дипломами.

Цель конкурса «Минута для будущего. СМИ» — внедрить полезные экологические привычки в повседневную жизнь сибиряков и через СМИ рассказать о том, почему важно беречь природу.

В этом году на конкурс поступило 981 публикация — это в четыре раза больше, чем в прошлом году. Суммарно конкурсные материалы собрали 465 180 просмотров в социальных сетях, а общий охват в СМИ превысил 2 миллиона человек.

География участников конкурса охватывает такие города, как Ангарск, Бохан, Братск, Будагово, Еланцы, Железногорск, Зима, Иркутск, Новая Игирма, Тулун, Турма, Усть-Кут.

Цель конкурса «Минута для будущего. СМИ» — внедрить полезные экологические привычки в повседневную жизнь сибиряков и через СМИ рассказать о том, почему важно беречь природу.

Дмитрий Жоров, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка:

«Убежден, что СМИ играют важную роль в просвещении общества и освещении актуальных вопросов, связанных с бережным отношением к экологии и охране окружающей среды. Особое внимание Сбербанк уделяет работе с молодежью, включая поддержку молодых начинающих блогеров. Для нас важно привлекать внимание к крупным экологическим проблемам нашего региона».

Наталья Еремеева директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь»:

«Я всегда считаю, что СМИ играют ключевую роль. Именно поэтому пять лет назад появился этот конкурс. Ведь нельзя отрицать, что у всех есть фразы вроде "мы прочитали в интернете" или "посмотрели по телевизору". Поэтому поддержка журналистов, которые занимаются просветительством, – это одна из важнейших задач конкурса».