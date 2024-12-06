Банк Уралсиб запустил акцию для малого бизнеса «Ключ с выгодой»

Банк Уралсиб запустил акцию «Ключ с выгодой» для клиентов малого бизнеса. В рамках акции юрлица и индивидуальные предприниматели могут получить кредит на выгодных условиях по плавающей ставке – «ключевая ставка ЦБ РФ + 3,3 процентных пункта».

Принять участие в акции могут новые клиенты малого бизнеса, а также действующие клиенты банка, которые не использовали кредитные продукты в банке в течение последних шести месяцев. Ключевым условия для кредитования по выгодной ставке в рамках акции является перевод не менее 70% совокупных кредитовых оборотов клиента в Банк Уралсиб в течение 3 месяцев после выдачи кредита.

Кредитование предоставляется в виде возобновляемой или невозобновляемой кредитной линии на оборотные или инвестиционные цели. Срок кредитования по льготной ставке – от 2 до 3 лет, сумма – от 20 млн рублей.

Акция проводится до 31 декабря 2024 года. Подробные условия участия в акции можно узнать у своего клиентского менеджера, или по телефону 8-800-700-77-16.