В Иркутске пройдут стратегические сессии для развития креативных индустрий

В Иркутске с 9 по 11 декабря пройдет серия стратегических сессий, направленных на формирование единой региональной концепции развития креативных индустрий. Мастера-ремесленники, представители индустрии моды, дизайнеры, представители музейной отрасли, гиды, маркетологи, ювелиры, художники, артисты, event-специалисты, ведущие, фотографы, рестораторы, IT-специалисты, видеографы, режиссеры, представители СМИ и архитекторы — все, чья деятельность связана с креативом, приглашены принять участие в этом важном мероприятии.

Сессии станут важной платформой для обсуждения актуальных вопросов, выявления ключевых проблем и совместного поиска оптимальных решений. В течение трех дней более 50 экспертов из 15 направлений креативных индустрий соберутся на одной площадке для генерации идей и предложений по развитию отрасли.

Основные цели сессий включают:

- Формирование стратегических направлений и инициатив.

- Определение приоритетных проектов и мероприятий.

- Обсуждение ключевых проблем и барьеров, с которыми сталкиваются предприятия.

- Проведение SWOT-анализа каждой отрасли креативных индустрий.

- Разработка плана действий.

- Определение необходимых ресурсов и источников финансирования.

- Установление индикаторов для мониторинга и оценки прогресса.

Ваше мнение и опыт очень важны для создания эффективной экосистемы креативных индустрий в нашем регионе. Не упустите возможность внести свой вклад в будущее креативного бизнеса!

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