Новый год в Иркутске отпразднуют без фейерверка и концерта

В Иркутске запланировано скромное празднование предстоящего Нового года. Власти намерены отказаться от больших торжеств, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Приняли принципиально важное решение: обойтись без масштабных празднований. На мой взгляд, это абсолютно верный шаг. Тем не менее мы должны приложить все усилия, чтобы создать теплую атмосферу семейного праздника. В особенности для детей – именно они ждут Нового года в первую очередь. Также необходимо обеспечить безопасность жителей и гостей города», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Концертно-игровой программы в новогоднюю ночь и запуска большого праздничного фейерверка не будет. При этом организуют площадки, где люди сами при желании смогут запустить салюты.

В сквере имени Кирова появятся ледяные фигуры. В период каникул здесь будут проходить игровые программы для детей. Также юные жители смогут поучаствовать в веселых стартах, эстафетах на коньках и соревнованиях на местных хоккейных кортах.

В учреждениях культуры, образования, спорта состоятся конкурсы, акции, выставки, представления. В каждом районе города предусмотрены проведение праздников во дворах и на общественных пространствах, работа елочных базаров.