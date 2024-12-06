Комиссия по выявлению майнеров появилась в Иркутской области

В Иркутской области создана комиссия по выявлению юрлиц и бизнесменов, занимающихся майнингом. Такое решение принято на заседании оперативного штаба для координации работы по предотвращению дефицита электрической мощности и недопущению аварийных ситуаций в сфере энергоснабжения потребителей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«В состав комиссии войдут представители регионального министерства жилищной политики и энергетики, правоохранительных органов, прокуратуры, Федеральной налоговой службы. Сегодня на уровне правительства РФ активно идет работа по изменению законодательства в сфере майнинга, и комиссии предстоит также адаптировать решения федерального центра для их правоприменения на территории Иркутской области», – прокомментировал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

На встрече основным вопросом стало совершенствование порядка совместных действий различных структур по выявлению майнинеров и соответствующего оборудования. Специалисты будут следить, чтобы люди, которые добывают криптовалюту, имели регистрацию деятельности, платили по коммерческому тарифу и не превышали нормы потребления энергии.

О фактах майнинга просят сообщать и жителей на круглосуточную бесплатную горячую линию по телефону 8-800-100-9-777. Все поступившие заявки будут отрабатываться совместно с прокуратурой.

«Новое законодательство позволяет незамедлительно отключать от энергоснабжения объекты, на которых выявлен майнинговая деятельность, не включенная в реестр», – резюмировали власти.