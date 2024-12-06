Иркутского бизнесмена заподозрили в мошенничестве с госконтрактом на 30 млн рублей

В Иркутской области выявили мошенничество с госконтрактом на сумму более 30 млн рублей. В совершении преступления заподозрили местного предпринимателя и его коллегу, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2022 администрация Балаганского муниципального образования заключила муниципальный контракт стоимостью более 100 млн рублей на капитальный ремонт одной из улиц в Балаганске.

Руководитель подрядной организации совместно с инженером строительного контроля ради экономии и собственной выгоды незаконно заменили инертные материалы на более дешевый глинистый грунт. Ущерб составил более 30 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничества в особо крупном размере», ведется его расследование. Руководителя подрядной организации взяли под стражу, его предполагаемому подельнику запретили совершать определенные действия.