Названа дата открытия главной елки Иркутска

В Иркутске уже скоро состоится официальное открытие главной новогодней елки. Она располагается в сквере имени Кирова, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Официальное открытие главной елки состоится в сквере имени Кирова 21 декабря в 17:00», – говорится в сообщении.

В этот же день в 14:00 начнет работу Резиденция Деда Мороза. Все каникулы здесь будут проводить игровые программы для детей.

Также на территории сквера создадут ледяные фигуры, установят световые элементы: «Елочный шар», «Три кота», «С Новым годом», «Звездное небо» и светодиодные фигуры «Синий трактор», «Смешарики», «Нерпа».

В целом в Иркутске Новый год отметят скромно: салют и концертная программа не состоятся.