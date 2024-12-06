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Доллар ниже 100. Надолго ли?

Рубль ускорил укрепление к основным валютам. Официальный курс доллара снизился 3,8% до 99,4215 руб. Сильное подорожание рубля, произошедшее за последние несколько дней, может быть обусловлено концентрированной продажей иностранной валюты, считают эксперты БКС Мир инвестиций.

– Валюта накопилась в период проблем с платежами за экспорт и в целом за счет переводов в страну, вызванных недавними санкциями США против ряда российских банков.

Эксперты предупреждают, этот эффект может быстро исчерпать себя, в результате чего рубль возобновит ослабление.

– Нисходящей динамике курса российской валюты будет способствовать увеличение в конце года спроса на импорт, вызванное ростом трат госбюджета и компаний, а также предпраздничным всплеском потребительской активности, – резюмируют аналитики БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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