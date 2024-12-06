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Строительную компанию в Иркутской области оштрафовали на 10 млн рублей за взятку

В Иркутской области строительную фирму привлекли к ответственности за коррупционное правонарушение. Ей назначили крупный штраф, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2021 году заместитель мэра Иркутского района совместно с начальником отдела по капитальному строительству и другими должностными лицами КУМИ администрации получили от представителя строительной фирмы взятку – деньги, имущество и услуги – на общую сумму более 13 млн рублей.

Незаконное вознаграждение было передано за победу в электронном аукционе на строительство здания школы-детского сада в поселке Большое Голоустное стоимостью более 300 млн рублей. Также представители власти должны были обеспечить беспрепятственную приемку работ, подписание соответствующих актов, своевременную оплату.

В отношении фирмы возбудили административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и оштрафовали на 10 млн рублей.

Кроме того, ранее в рамках уголовного дела части фигурантов озвучили обвинительные приговоры. Уголовные дела в отношении их соучастников находятся на рассмотрении в суде.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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