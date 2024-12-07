Греф о вызовах 2025 года, ключевой ставке и рубле: основные тезисы

Глава Сбербанка Герман Греф озвучил основные прогнозы по российской экономике на Дне инвестора. Вот ключевые моменты его выступления.

О вызовах 2025 года:

Герман Греф считает, что жесткая денежно-кредитная политика в 2025 году станет колоссальным вызовом для российского банковского сектора.

«Каким мы видим 25-й год? Конечно же, это жесткая денежно-кредитная политика – и это будет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора. Тем не менее, мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации», – сказал Греф.

О горизонте планирования:

Греф также отметил, что один из вызовов 2025 года – «пойти не так может все». Предсказания сейчас имеют очень короткий горизонт, и «Сбер» не обольщается, что его бизнес-план проживет хотя бы полгода. Тем не менее, банк готов корректировать свою стратегию под меняющиеся обстоятельства.

О ключевой ставке:

По словам Грефа, снижения ключевой ставки не стоит ожидать ранее второй половины 2025 года.

«На 2025 год наш прогноз: рост ВВП на уровне 1,3%, инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6–7%, начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года», – сказал глава Сбербанка. Он подчеркнул, что ожидания замедления инфляции в течение этого года не оправдались – «ряд обстоятельств развернули тренд в обратную сторону».

Напомним, в июле ЦБ после полугодового перерыва вернулся к повышению ключевой ставки – она была увеличена с 16% до 18%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверяла, что повышение ставки должно помочь избежать стагфляции. После этого ЦБ продолжил увеличивать ключевую ставку – на последнем заседании 25 октября регулятор поднял ее до рекордных 21% годовых. 20 декабря состоится очередное заседание ЦБ. Большинство экспертов ожидают повышения ставки до 22–23% годовых. Зампред ВТБ прогнозирует, что ключевая ставка 23% может продержаться весь 2025 год.

О риске стагфляции:

Российская экономика показывает признаки замедления, в том числе в секторе строительства и инвестиций в жилье, заявил Греф.

«Это зависит от продолжительности разрыва между реальной инфляцией и ставками на рынке. Такого положительного спреда не было никогда и, конечно, экономика долго так существовать не может», – пояснил он. На остальных рынках отмечается «резкое давление на темпы ввода и объемы инвестиций».

По его словам, важно не «перегнуть» ситуацию на рынке кредитования, чтобы не допустить стагфляции – это когда депрессивное состояние экономики сочетается с инфляцией. «Потом возвращать это все на рельсы экономического роста будет значительно более тяжело. И есть, конечно, опасность стагфляции в том числе», – уверен Греф.

Об этих же рисках предупреждают и аналитики ЦМАКП. Они считаю, что в случае жёсткой денежно-кредитной политики нас ожидают стагфляция, неплатежи, банкротства и «обвал» инвестиций.

О рубле:

Глава Сбербанка считает, что курс рубля продолжит колебаться, однако значительного ослабления ожидать не стоит. Он также сообщил, что ранее предсказывал равновесный курс в диапазоне 90-95 рублей за доллар, но теперь оценивает его в 100-105 рублей с учетом инфляции.

В пятницу, 6 декабря, официальный курс опустился ниже 100 рублей. Однако эксперты БКС предупредили, что эффект укрепления может быстро исчерпать себя. «Нисходящей динамике курса российской валюты будет способствовать увеличение в конце года спроса на импорт, вызванное ростом трат госбюджета и компаний, а также предпраздничным всплеском потребительской активности», – резюмируют аналитики БКС.