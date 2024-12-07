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Выбраны проекты жителей, которые реализуют в Иркутске в 2025 году

Выбраны идеи иркутян, которые будут реализованы в 2025 году. Они были определены во время голосования за проекты «Народных инициатив», рассказал в тг-канале мэр Руслан Болотов.

«В следующем году реализуем 17 инициатив – по четыре в каждом округе и еще одну, набравшую самое большое количество голосов. Это проект "Мой спортивный район", по которому проведем благоустройство стадиона школы № 14», – отметил глава города.

Проекты-победители в Правобережном округе:

  • доукомплектация общественной территории в микрорайоне Падь Грязнуха;
  • веселый спортивный городок на ул. Карпинской, 21/1;
  • создание творческого открытого молодежного пространства «Арт-резиденция»;
  • приобретение музыкального оборудования для детской школы искусств № 8.

В Свердловском округе:

  • ремонт дороги в частном секторе по ул. Аргунова;
  • автогородки на территориях детских садов № 176, 123, 179, 162, 58;
  • укладка асфальта с резинополом на спортплощадке детского сада № 77;
  • благоустройство пешеходной аллеи по ул. Лермонтова в Академгородке.

В Октябрьском:

  • организация уличного освещения по ул. Дальневосточной от дома № 65 до дома № 2 переулка Пограничный;
  •  «Качели желаний» в парке семейного отдыха в Солнечном;
  • ремонт спортзала в школе № 27;
  • модернизация видеонаблюдения на территории детского сада № 18.

В Ленинском:

  • устройство детской игровой площадки на станции Батарейной;
  • благоустройство зелёной зоны микрорайона Берёзовый;
  • оборудование спортплощадки в школе № 34;
  • материально-техническое обеспечение дома детского творчества № 5.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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