Выбраны проекты жителей, которые реализуют в Иркутске в 2025 году

Выбраны идеи иркутян, которые будут реализованы в 2025 году. Они были определены во время голосования за проекты «Народных инициатив», рассказал в тг-канале мэр Руслан Болотов.
«В следующем году реализуем 17 инициатив – по четыре в каждом округе и еще одну, набравшую самое большое количество голосов. Это проект "Мой спортивный район", по которому проведем благоустройство стадиона школы № 14», – отметил глава города.
Проекты-победители в Правобережном округе:
- доукомплектация общественной территории в микрорайоне Падь Грязнуха;
- веселый спортивный городок на ул. Карпинской, 21/1;
- создание творческого открытого молодежного пространства «Арт-резиденция»;
- приобретение музыкального оборудования для детской школы искусств № 8.
В Свердловском округе:
- ремонт дороги в частном секторе по ул. Аргунова;
- автогородки на территориях детских садов № 176, 123, 179, 162, 58;
- укладка асфальта с резинополом на спортплощадке детского сада № 77;
- благоустройство пешеходной аллеи по ул. Лермонтова в Академгородке.
В Октябрьском:
- организация уличного освещения по ул. Дальневосточной от дома № 65 до дома № 2 переулка Пограничный;
- «Качели желаний» в парке семейного отдыха в Солнечном;
- ремонт спортзала в школе № 27;
- модернизация видеонаблюдения на территории детского сада № 18.
В Ленинском:
- устройство детской игровой площадки на станции Батарейной;
- благоустройство зелёной зоны микрорайона Берёзовый;
- оборудование спортплощадки в школе № 34;
- материально-техническое обеспечение дома детского творчества № 5.