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Фестиваль ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest откроется на Байкале 15 февраля 2025 года

15 февраля в Иркутской области откроется фестиваль ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest. Он будет работать до 15 марта, следует из данных телеграм-канала регионального агентства по туризму.

Мероприятие пройдет в районе острова Ольхон. На праздник приедут мастера из Китая и Монголии. В этом году они создадут скульптуры на тему «О чем молчит лед».

Вход на фестиваль является свободным. Особенностью события является особая техника работы со льдом – ледопластика. Для создания работ авторы в качестве материала используются не готовые кубы льда, а ледяные наплески.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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