Рекордные выдачи займов по сельской ипотеке зафиксировали в Иркутской области

В Приангарье по итогам 2024 года зафиксировали рекордные выдачи займов по сельской ипотеке. Об этом в интервью SIA.RU рассказала директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

«Рекордные выдачи у нас в этом году и по сельской ипотеке. Сейчас программа приостановлена, но за время ее действия мы выдали кредитов больше, чем в прошлом году, в три раза. Рост зафиксировали и по другим направлениям: выдали нашим аграриям на 48% больше кредитов на инвестиционные проекты, на 10% больше – на поддержку экспорта по программе стимулирования со стороны Минсельхоза», – отметила спикер.

Всего в Иркутской области по программе «Сельская ипотека» льготные займы в Россельхозбанке получили почти 2600 семей.

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