60% российского автомобильного рынка занимают китайские бренды – эксперт

Китайские автомобили сегодня заняли большую часть автомобильного рынка России. Пятая его часть приходится на отечественные модели. Об этом в интервью SIA.RU рассказал генеральный директор ООО ЛЦ-Иркутск Евгений Белый.

«Если говорить в общем, то 20% российского рынка, по статистике, занимает АвтоВАЗ. <…> 60% на российском рынке сегодня занимают китайские бренды, еще 20% – все остальные производители, включая 10% параллельного импорта», – пояснил эксперт.

Что касается Иркутской области, то здесь китайские автомобили продаются еще активнее. При этом модели АвтоВАЗ покупают хуже, чем в целом по стране.

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