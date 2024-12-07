Массовое ДТП произошло на мосту через реку Белую в Иркутской области

В Усольском районе на мосту через реку Белую произошла авария с участием трех автомобилей. Обстоятельства инцидента выясняются, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Honda Civic столкнулся с Honda HR-V и Changan, движущимися во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали 28-летний водитель Honda Civic и 44-летний водитель Honda HR-V – люди госпитализированы. Также за медицинской помощью обратились пассажиры Honda Civic: 29-летняя женщина и 3-летний ребенок, которые после осмотра были отпущены домой.