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Массовое ДТП произошло на мосту через реку Белую в Иркутской области

В Усольском районе на мосту через реку Белую произошла авария с участием трех автомобилей. Обстоятельства инцидента выясняются, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Honda Civic  столкнулся с Honda HR-V и Changan, движущимися во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали 28-летний водитель Honda Civic и 44-летний водитель Honda HR-V – люди госпитализированы. Также за медицинской помощью обратились пассажиры Honda Civic: 29-летняя женщина и 3-летний ребенок, которые после осмотра были отпущены домой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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