В день добровольца Иркутский филиал РСХБ получил награду Фонда «Экология» за участие в природоохранных проектах

Экологические проекты занимают особое место в волонтерском движении нашей страны и направлены на сохранение и преумножение природы России. В День добровольца – праздник, посвященный неравнодушным людям, Фонд «Экология» РСХБ подвел итоги уходящего года.

5 декабря в Головном офисе РСХБ состоялось награждение самых активных волонтеров Фонда «Экология» со всей страны. Они были отмечены в четырех победных номинациях и получили грамоты и экоподарки.

В число победителей вошел Иркутский филиал РСХБ. Сотрудники банка совместно с Фондом «Экология» провели акцию по уборке побережья озера Байкал на территории парка «Железнодорожник» в Слюдянке. Волонтеры убрали береговую линию протяженностью более 5 км, собрали 1,5 тонны мусора, установили скамейки, изготовленные из переработанного пластика, разместили информационные стенды с правилами поведения в зонах отдыха. В копилке филиала и другие экологические мероприятия: лесовосстановление, выпуск мальков пеляди, мероприятия по минимизации отходов.

«Забота об окружающей среде – один из главных приоритетов экологической повестки РСХБ. Поэтому Иркутский филиал принимает активное участие в различных мероприятиях, направленных на сохранение природных ландшафтов, водоемов и биоразнообразия. Это способствует формированию экопривычек, как среди сотрудников банка, так и их и близких, а также позволяет найти единомышленников, чтобы менять мир вместе. Наша цель – популяризировать идею уважительного отношения к природе и ее не бесконечным ресурсам», – прокомментировала директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.