Нехватка IT-специалистов отмечается в иркутских компаниях

Дефицит работников сферы информационных технологий отмечается в российских компаниях. Эта проблема затронула в том числе Приангарье, рассказал директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов в интервью SIA.RU .

«Проблема с айтишниками – не только наша, это отражение того, что происходит вокруг. Сейчас не только в нашей отрасли – в целом по стране – не хватает программистов, а те, которые есть, – очень дорогие», – отметил эксперт.

Чтобы урегулировать ситуацию, организация применяет меры материального стимулирования внутренних IT-специалистов. Кроме того, создан центр компетенций по IT-технологиям для разработки программы сопровождения информационных систем.

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