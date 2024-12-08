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"Иркутскэнергосбыту" – 70
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Озвучен процент жителей Иркутской области, которые не платят за коммунальные услуги

Большинство потребителей в Приангарье вовремя платят за коммунальные платежи – электричество, горячую и холодную воду. При этом есть процент граждан, которые не исполняют эти обязательства. Данные в интервью с SIA.RU озвучил директор ООО «Иркутскэнергосбыт» Андрей Харитонов.

«98-98,5% платят, а полтора процента – это проблемные потребители. <…> У нас есть действенный рычаг влияния на должников – отключение, но это крайняя мера. Согласно букве закона мы идем в суд, то есть параллельно проводятся судебные взыскания», – пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что для комфорта потребителей разработаны личные кабинеты и мобильные приложения: с их помощью платить за коммунальные платежи удобнее. Это позволяет повышать показатели собираемости платежей.

Подробнее – в нашем интервью.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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