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Губернатор Иркутской области перенес прямую линию из-за коронавируса

В Иркутской области перенесена прямая линия с губернатором Игорем Кобзевым. Это связано с болезнью главы Приангарья, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«К сожалению, вынужден отменить все рабочие встречи по причине болезни. Несколько дней назад почувствовал недомогание, сдал тест на ковид. Результат – положительный. Так что ковид никуда от нас, увы, не ушел. Поэтому временно нахожусь на изоляции. Жаль, что лично не смогу участвовать в запланированных мероприятиях», – отметил глава региона.

Прямая линия состоится 17 декабря в 19:00 на телеканале «Россия». Также ее можно посмотреть в социальных сетях «Вести-Иркутск». Ранее событие должно было состояться 10 декабря. В его рамках Игорь Кобзев ответит на вопросы жителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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