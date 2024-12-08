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Большинство иркутян украсят свои рабочие места к Новому году

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, сколько жителей Иркутска будут украшать свои рабочие места к Новому году. Это собирается сделать большинство горожан.

«72% офисных сотрудников сообщили, что в их компаниях существует традиция украшать рабочие места к Новому году: 21% рассказали, что создание праздничной атмосферы берет на себя работодатель, еще 22% – что украшения допускаются, но за счет сотрудников, а 3 из 10 человек – что участвуют в украшении своих рабочих мест вместе с руководством», – говорится в сообщении.

Традиция украшать офис к Новому году чаще соблюдается в женских коллективах и среди молодежи. 78% офисных сотрудников нравится украшать рабочие места. Только каждый десятый относится к этой традиции отрицательно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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