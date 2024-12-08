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Большинство жителей Иркутской области передают показания счетчиков через робота

Специалисты выяснили, как жители Иркутской области передают показания счетчиков. Большая часть делает это с помощью робота, рассказал в интервью SIA.RU заместитель директора «Иркутскэнергосбыта» по сбыту Игорь Тимонин.

«На данный момент самым популярным ресурсом для передачи показаний приборов учета среди жителей Иркутской области является обращение в контакт-центр. Робот-консультант помогает сообщить данные без соединения с оператором», – отметил собеседник агентства.

Всего за первый год работы сервиса показания счетчиков электроэнергии через искусственный интеллект жители Иркутской области передали 590 тысяч раз.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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