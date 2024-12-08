Эксперт: Никакого «потолка» в экспорте сельхозпродукции из Иркутской области нет

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Приангарья ежегодно растет. Такая тенденция сохранится, рассказала директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова в интервью SIA.RU.

«Никакого «потолка» в экспорте нет. Мы живем вблизи Китая, а накормить такое количество населения, которое проживает в КНР, – задача, требующая серьезных усилий и расширения географии поставок. Китай сегодня очень позитивно смотрит в сторону России, в частности Иркутской области: мы интересны им с точки зрения поставок сельхозпродукции», – пояснила собеседница агентства.

При этом китайская сторона ожидает сразу больших партий, к которым пока бизнес Иркутской области не готов. Второй сдерживающий фактор – проведение платежей между контрагентами: они до сих пор не всегда стабильны.

«Кроме того, влияет и уровень вывозных пошлин на ряд экспортируемых товаров, и необходимость подготовки большого объема разрешительной документации, и сложности логистики. Но, так или иначе, рост экспорта есть – и он, безусловно, продолжится», – резюмировала Наталья Баркова.

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