Цены на долгосрочную аренду жилья в России уверенно падают: главное за ночь

За минувшую ночь аналитики зафиксировали уверенное снижение стоимости долгосрочной аренды жилья в России и падение доходов крупнейших экспортеров алмазов в мире, покорение отечественного авторынка Поднебесной, а в Иркутской области – отсутствие «потолка» экспорта сельхозпродукции. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Россияне чаще предпочитают доллары, а не евро

Специалисты проанализировали, какую валюту и как часто обменивают россияне. По итогам ноября выяснилось, что жители нашей страны предпочитают доллары: они обменивались в три раза чаще, чем евро. Чек одной обменной операции с американской валютой в среднем составил $541, с европейской – €524. Что касается наличных, то доллары продавали и покупали с одинаковой активностью, евро – на 41% чаще продавали, чем приобретали.

Доходы крупнейших экспортеров алмазов в мире резко падают

В мире зафиксировали сокращение доходов крупных экспортеров алмазов. Существеннее всего они рухнули на рынке Канады: сразу в два раза, на 1,8 – в Ботсване. Другие же поставщики отметили падение алмазного экспорта в среднем на четверть: ЮАР – на 29%, США – на 27%. О наименьшем сокращении заявила Индия – 18%. Причиной сложившейся ситуации, по данным аналитиков, является снижение цен бриллиантов в мире.

Стоимость аренды жилья стремится вниз

Аналитики за последний месяц зафиксировали устойчивое сокращение и стоимости аренды жилья в России, которое в среднем оценивается в 2-3%. Наиболее выраженное падение замечено в Перми, Воронеже, Санкт-Петербурге, Самаре. Эксперты отмечают, что это связано с ограниченной активностью арендаторов и ростом сроков экспозиции недвижимости. Предполагается, что существующая тенденция сохранится на пару месяцев, а уже в феврале цены могут снова начать подниматься.

Российский авторынок захватывают «китайцы»

Сегодня китайские автомобили заняли большую часть автомобильного рынка России – 60%, отечественные бренды – 20%, еще 20% приходится на всех остальных производителей: об этом сообщили эксперты. Что любопытно, машины из Поднебесной еще активнее, чем в целом по стране, покупают в Иркутской области. При этом в Приангарье реже приобретают модели АвтоВАЗа, популярные в других регионах.

В экспорте сельхозпродукции Приангарья «потолка» не предвидится

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Приангарья растет год от года. Это связано с тем, что регион находится неподалеку от Китая, который позитивно смотрит в сторону России и заинтересован в таких поставках. Несмотря на то, что местный бизнес пока не готов к большим объемам, сталкивается с логистическими трудностями, нестабильностью платежей между контрагентами, тенденция сохранится.