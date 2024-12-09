Иркутская область нуждается в 20 тысячах специалистов

Спрос вырос на кадры из сферы искусства, развлечений и массмедиа. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Больше всего работодатели нуждаются сейчас в специалистах из сфер:

«Рабочий персонал» (33% от всех активных предложений о работе в регионе),

«Строительство, недвижимость» (22%),

«Производство, сервисное обслуживание» (20%),

«Транспорт, логистика, перевозки» (18%),

«Продажи, обслуживание клиентов» (17%),

«Домашний, обслуживающий персонал» (14%),

«Розничная торговля» (9%),

«Добыча сырья» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 6%),

«Сельское хозяйство» (5%).

По сравнению с прошлым годом наиболее заметно вырос спрос на кадры из сферы искусства, развлечений, массмедиа (+71% вакансий в ноябре 2024 к ноябрю 2023), специалистов из направлений спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (+26%) и туризм, гостиницы, рестораны (+24%), рабочий персонал (+20%), специалистов из сферы строительства, недвижимости (+19%), а также – на работников сферы науки, образования и финансов, бухгалтерии (по +16%).

Напротив, меньше вакансий, чем год назад, было открыто для специалистов из сферы HR (-22%), закупок (-18%), автомобильного бизнеса (-14%), стратегии, инвестиции, консалтинг (-11%) и страхования (-10%).