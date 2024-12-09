Предприятие из Нижнеилимского района получило 23,6 млн рублей от Фонда развития промышленности

Фонд развития промышленности Российской Федерации и Фонд развития промышленности Иркутской области предоставили компании «Дубрава» льготный заем на модернизацию цеха глубокой переработки древесины. Предприятие, расположенное в населённом пункте Сохатый Нижнеилимского района, получило 23,6 млн рублей по федерально-региональной программе «Проекты лесной промышленности», из них 21,2 млн предоставил ФРП РФ и 2,4 млн – ФРП Иркутской области. Общие инвестиции в проект превысят 36 млн рублей.

«В столь сложное с точки зрения сбыта продукции время компания намерена модернизировать производство и выпускать более качественную конкурентную продукцию. Обновление оборудования – важный ориентир в целом в работе промышленного сектора Иркутской области, который был взят Правительством региона. Для этого в Приангарье уже 7 лет работает Фонд развития промышленности, который предоставляет льготные займы на модернизацию», – отметила заместитель министра экономического развития и промышленности региона Марина Петрова.

Условия программы «Проекты лесной промышленности» предусматривают льготное финансирование по ставке 3 % годовых на срок до трёх лет. Федеральный и региональные фонды предоставляют совместные займы в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов).

«Компания работает уже восемь лет и к настоящему моменту располагает масштабным производственным комплексом, включая сушильный комплекс, объем единоразовой загрузки которого составляет 750 м3. Но с помощью льготного займа она сможет дооснастить его линией сортировки круглого леса, чтобы увеличить глубину переработки и выпускать больше погонажной продукции, а также обрезной пиломатериал хвойных пород естественной влажности», – объяснила директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Фонд развития промышленности Иркутской области поддерживает производственные предприятия региона с 2016 года. За время работы он профинансировал 34 проекта по региональной программе и 19 – по совместной с федеральным ФРП. Вместе с проектами, получившими чистое федеральное финансирование, это более 10,8 миллиардов рублей.

Актуальные новости о других проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, а также информацию о программах льготного финансирования вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте Фонда развития промышленности Иркутской области.