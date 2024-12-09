Востсибуголь передал два новых автобуса Черемховскому району

Компания «Востсибуголь» передала Черемховскому району два новых автобуса для перевозки детей, занимающихся в спортивных и творческих секциях. Входящее в энергохолдинг Эн+ предприятие на постоянной основе оказывает помощь муниципальному образованию. Так ранее автопарк района пополнился двумя пассажирскими автобусами и автоцистерной для подвоза воды. Всего же в рамках социально-экономического сотрудничества между Востсибуглем и муниципалитетом за четыре года приобретено техники на сумму почти 27 млн рублей.

Стоимость специализированных автобусов для перевозки детей, приобретенных в этом году, составила порядка 8 млн руб.

Транспортные средства оснащены полным комплектом необходимого оборудования: спутниковой системой ГЛОНАСС, видеорегистратором, навигатором. Для обеспечения безопасности пассажирские места имеют ремни и поручни. Новый транспорт позволят обеспечить комфорт и безопасность во время поездок юных спортсменов и артистов Черемховского района на занятия, соревнования и другие мероприятия. А это почти три тысячи пассажиров, проживающих в районных поселениях и регулярно занимающихся спортом или творчеством.

— В рамках социально-экономического сотрудничества компания подарила Черемховскому району два автомобиля. Мы постоянно взаимодействуем с местными властями и прислушиваемся к потребностям жителей поселков и городов нашей ответственности, где живут и трудятся наши специалисты. Приобретение этих автобусов тому хороший пример. Ведь теперь у коллективов появится возможность для поездок за пределы своего района. А это возможность получить новый опыт и знания, — Сергей Иванов, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь».

— Я благодарю группу компаний Эн+, «Востсибуголь», за продуктивное партнерство. Черемховский район очень большой, здесь находится сто населенных пунктов. Между ними нужно передвигаться, а техники не хватает. Мы ежегодно получаем от компании помощь не только в виде автотранспорта. Также ремонтируем объекты, получаем детские новогодние подарки. Поэтому выражаю огромную благодарность, что идут нам навстречу, помогают решать наши проблемы, — Сергей Марач, мэр Черемховского района.