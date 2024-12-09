Новости

«Доллар 100 – это новая реальность»

После того, как Центробанк объявил об отмене покупки валюты в рамках зеркалирования бюджетного правила, курс американской валюты зеркально двинулся вниз. Однако отметка в 100 руб. за доллар устояла.

– Участники рынка считают, что трёхзначный курс теперь новая реальность, –  отмечает в еженедельном выпуске «Без плохих новостей» эксперт «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

При этом на фондовом рынке развернулась настоящая борьба за уровень 2 500 пунктов по индексу Мосбиржи.

– Основной аргумент покупателей и очень весомый в том, что акции стоят дёшево. И это перевешивает сейчас фактор ожидания повышения ключевой ставки в декабре до 23%, – поясняет эксперт БКС.

Несмотря на высокие процентные ставки, дивиденды по-прежнему играют важную роль в инвестиционной привлекательности российских акций. Если бумаги Транснефти потеряли по итогам недели ещё 7% из-за опасений снижения выплат, то котировки Fix Price подскочили почти на 25% после того, как совет директоров рекомендовал выплату промежуточных дивидендов в размере 30 млрд руб.

По словам Максима Шеина, в акциях тактическое решение не изменилось за последние недели.

– Стоит избегать эмитентов с высокой долговой нагрузкой, вроде «Самолёта» или «Сегежи» и отдавать предпочтения экспортёрам, – резюмирует эксперт БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

"Иркутскэнергосбыту" – 70
«Не делим потребителей на мелких и крупных». Иван Отморский – о цифровизации «Иркутскэнергосбыта»
Охват умными счетчиками – меньше 10%. Олег Герасименко, главный инженер «Иркутскэнергосбыта»
«Сбыт нельзя назвать бизнесом в чистом виде». Андрей Харитонов, «Иркутскэнергосбыт», – о принципах работы компании
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес