РУСАЛ получил международную премию «Мы вместе»

Компания РУСАЛ вошла в число победителей международной премии «Мы вместе» за вклад в социальное развитие регионов. Награду присудили за проект «Устойчивые города».

Премия «Мы вместе» была учреждена в 2020 году по поручению президента РФ и получают ее предприятия, государственные структуры, волонтеры и некоммерческие организации за инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни. Среди победителей этого года проект «Будущее зависит от тебя» компании «Мегафон», акция Фонда Константина Хабенского «Новое Радио AWARDS 2024» при поддержке «Нового Радио», проекты «Энергичные люди АЭС архитекторы ЭКОбудущего» и «Устойчивые города РУСАЛа».

Компания работает над созданием и развитием инфраструктуры и сервисов, которые повышают привлекательность городов для людей. Системный подход в реализации социальных программ был заложен основателем компании Олегом Дерипаской.

Особое внимание комплексному развитию городской среды компания уделяет с 2015 года. Создаются современные и комфортные общественные и культурные пространства, причем от точечных проектов развития социальной инфраструктуры перешли к долгосрочным планам развития городов и тиражированию лучших урбанистических решений. Сегодня благодаря инвестициям РУСАЛа города с большим успехом могут привлекать государственное софинансирование на развитие.

Так, например, в 2020-2021 годах были поддержаны масштабные проекты благоустройства открытых общественных пространств в 11 малых городах России на сумму 445 млн руб.

За 20 лет РУСАЛ реализовал более 300 социальных проектов на общую сумму более 22 миллиардов рублей. А в различных акциях приняли участие 85 тысяч волонтеров.