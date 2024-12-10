Два характера Jetour T2: 10 фактов о новом китайском автомобиле

В поисках новых форматов китайцы действуют смелее своих коллег из США, Европы, Азии. Без стеснения скрещивают то, что, казалось бы, никак нельзя совместить. Скажем, кроссовер, которому место лишь на легкой «пересеченке», и внедорожник. Что из этого выходит, можно рассмотреть на примере Jetour T2.

1. Типаж и антураж

Сразу и не верится, что этот автомобиль, в Китае, кстати, называющийся Traveller (это имя идет ему больше, чем сухой индекс «Тэ два»), создан на той же платформе T1X, что Tiggo 7 Pro Max, 8 Pro Max. Exeed LX, Omoda C5 и другие модели концерна Chery. Какой типаж! А какой антураж!

Его облик словно сгенерирован нейросетью, которой дали задание в одном персонаже собрать все ключевые атрибуты внедорожной моды минувшего столетия. И, забегая вперед, скажем, что некоторые иконы жанра (к примеру, Land Rover Discovery) T2 напоминает не только по экстерьеру.

Часть внешней атрибутики функциональна. Другие элементы здесь ради эстетики. Фото: Алексей Смирнов

Jetour T2. Фото: Алексей Смирнов

Jetour T2. Фото: Алексей Смирнов

Желтые буксирные проушины – лишь имитация. Спереди нужно вкручивать кольцо на манер легковушек. Но сзади серьезный инструмент, расположенный доступно. Фото: Алексей Смирнов

Jetour T2. Фото: Алексей Смирнов

2. Проверено временем

Под эффектным кузовом скрывается хорошо проверенная на многих моделях компании техника. В частности, 2,0-литровый 4J20 мощностью в 245 л.с., разработанный совместно с австрийской фирмой AVL и с примерами реальных пробегов в Иркутске хорошо за сто тысяч км.





У «четверки» непосредственный впрыск и, разумеется, турбина. А также гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, фазовращатели на обоих валах и цепной привод ГРМ. Фото: Алексей Смирнов

То, что двигатель создавался в соавторстве со специалистами из Старого Света, видно хотя бы по объему системы смазки – входит в нее 5,5 л. Это должно снижать интенсивность старения масла. При этом за мотором пока не замечена склонность к расходу масла на угар. Как и выходов из строя компонентов того же привода ГРМ, direct injection, турбины. Не беспокоит отказами и «робот» Getrag – статистика гарантийных ремонтов по нему в Иркутске нулевая. Его сцепления, работающие в масляной ванне, похоже, не особо нагружены моментом в 375 Нм.





Из систематических процедур стоит отметить только замену жидкости через 60 тысяч км и адаптацию пакета сцеплений, которую делают на ТО по желанию клиента. Фото: Алексей Смирнов

Другой ключевой узел трансмиссии – муфта BorgWarner привода задних колес. Включается она автоматически, исходя из выбранной внедорожной программы. Пониженной передачи нет. Зато среди кроссоверов T2 предлагает уникальный бонус – задний самоблокирующийся межколесный дифференциал. Фото: Алексей Смирнов

Jetour T2. Фото: Алексей Смирнов

Снизу нет выступающих элементов. Выхлопной тракт поджат под днище, и даже глушитель утоплен в задний свес. Фото: Алексей Смирнов

Под металлической защитой (она для T2 базовое оснащение), которая здесь выступает нижним элементом шасси, 220 мм клиренса. Для кроссовера – серьезный показатель. Фото: Алексей Смирнов

3. Брутальный декор

Дизайн интерьера вполне соответствует внешности. Тут масса брутального декора, который должен подчеркивать туристическо-внедорожную ориентацию автомобиля. Все это не выглядит вычурно и воспринимается достаточно органично. Создает атмосферу основательности и вселяет веру в то, что Jetour увезет на край земли и вернет обратно.





Jetour T2. Фото: Алексей Смирнов

Jetour T2. Фото: Алексей Смирнов

Jetour T2. Фото: Алексей Смирнов

Наконец, тут нет экономии на материалах и качестве сборки. Поверх передней панели и карт дверей – мягкие пластики. Все стыки и сопряжения подогнаны идеально.





Стилистика торпедо тоже отсылает к классическим джипам прошлого и настоящего. Фото: Алексей Смирнов

Jetour T2. Фото: Алексей Смирнов

За рулем удобно, диапазонов регулировок сиденья хватает, центральные части кресел обшиты из нескользкой экозамши. В конце концов, «восьмиугольный» руль только на вид выглядит неудобным. Скосы верхней части обода выполнены как раз в местах правильного хвата. Да и вращая «баранку», скажем, на парковке, руками мимо нее не промахиваешься. Однако эргономика вызывает некоторые вопросы. Ладно, комбинация приборов с кучей разнообразной информации.





Несмотря на обилие данных, основные параметры на «приборке» находятся взглядом без труда. Фото: Алексей Смирнов

4. Минимум клавиш

У T2 минимум физических клавиш. Поэтому даже за изменением климата в салоне нужно отправляться в меню системы. И хотя интерфейс дружелюбный, попадать на ходу в мелкие символы на интерактивном экране – не слишком большое удовольствие.





За обогрев-вентиляцию отвечает лишь пара физических кнопок. Фото: Алексей Смирнов

Все основные функции климат-контроля зашиты в меню. Фото: Алексей Смирнов

Понятно и логично, что остальные настройки, которых тут немало, тем более размещены в меню бортовой системы. Тем не менее хорошо и то, что ездовые режимы, включая внедорожные программы, доступны без поиска файлов и иконок.





Барашком на тоннеле выбирается один из трех дорожных режимов – Эко, Нормальный или Спорт. А также off road сценарии – Камни, Песок, Снег. Есть еще одна программа – X. При ее активации автомобиль сам будет решать, какой режим задействовать в конкретной ситуации. Фото: Алексей Смирнов

Jetour T2. Фото: Алексей Смирнов

5. Комфорт для пассажиров

Сзади при колесной базе в 2800 мм запас пространства на уровне представительского седана. И уже в нижнем оснащении предусмотрен подогрев дивана.





Jetour T2. Фото: Алексей Смирнов

Jetour T2. Фото: Алексей Смирнов

6. Прилично упакован

Стоит добавить, что T2 прилично упакован. В стандартное оснащение входит диодный свет, боковые подушки безопасности и шторки, подогрев руля, лобового стекла, зеркал, форсунок омывателя, датчики света и дождя, круиз-контроль, двухзонный климат и электропривод водительского сиденья, системы помощи при старте в гору, спуске с нее и предотвращения опрокидываний.

Во второй и максимальной комплектации добавлен полный пакет электронных помощников (система удержания в полосе, адаптивный круиз и свет, аварийное торможение, мониторинг слепых зон и т. д.). Помимо него – панорамная крыша, аудиосистема с 12 динамиками вместо восьми, вентиляция передних сидений и прочее.

7. Увесист, но быстр

T2 увесист, будто полноразмерный внедорожник – снаряженная масса 2,2 тонны. Нужно ли жалеть о том, что в соавторстве с австрийцами именно для этого Jetour не родился какой-нибудь турбодизель или объемный бензиновый V6? Вы знаете, нет. 375 Ньютон-метров 4J20 развивается на 4000 об/мин и чувствуется, что большая часть из них доступна почти с холостых оборотов. Иными словами, с самых низов кроссовер стартует уверенно и бодро, заставляя забывать и о массе, и что максимум мощности в 245 сил достигается на 5500 об/мин.

Впрочем, крутиться «турбочетверка» тоже любит. Хотя кредо подобных современных моторов – езда на моменте, в пределах эффективной работы наддува. А это как раз от холостых и до самых «верхов». Дополнительно «обострить» работу агрегата или «успокоить» его можно с помощью упомянутых выше режимов, самый рабочий из которых – «Нормальный». В «Эко» силовая установка подтормаживает, но он хорош для пробок. «Спорт» лучше использовать на трассе, где актуальна быстрота отклика на нажатие газа.





Выбирать передачи вручную можно традиционно либо рычагом, либо подрулевыми лепестками. Фото: Алексей Смирнов

Jetour T2. Фото: Алексей Смирнов

8. Getrag – в тему

В тему здесь и роботизированная коробка. А ведь на первый взгляд кажется, что преселективная трансмиссия не особо подходит тяжелой машине, ориентированной на приключения вне дорог. Нет, Getrag оперативно и без толчков меняет передачи, всегда готовый подоткнуть пониженную или придержать ее для повторного ускорения. Чтобы пользоваться всем его функционалом, нужно опять же выбирать из трех драйверских режимов. На их фоне ручные переключения – лишняя опция.

Не вызывает «преселектив» раздражения и на пересеченной местности. С помощью off road программ кроссовер смягчает отзывчивость акселератора и ограничивает переключения передач. Замечаешь – когда необходимо ехать «ползком», коробка держит ступень, не разрывая поток момента к колесам. Вообще внедорожные режимы – это обязательный ошейник для турбомотора с его взрывным характером. Добавьте хорошую геометрическую проходимость и задний «самоблок». Получится образ пусть не бескомпромиссного «проходимца», но кроссовера, способного на многое. Например, диагональное вывешивание T2 преодолевает играючи. Где-то блокирует дифференциал, где-то хрустит ABS, притормаживая буксующие колеса. В общем, выбирается из такой ситуации без проблем. Интересно, что ни в одном из режимов движения Jetour не остается строго переднеприводным. Что опять же указывает на правильную настройку всех этих «Снег, Песок, Камни».





9. Разный характер

В отношении настроек шасси чувствуется, что китайцы из Chery уже накопили определенный опыт и могут в рамках одной платформы придавать моделям разный характер. В T2 им удалось получить удачное сочетание плавности хода, энергоемкости подвески и неплохой управляемости. Так, он отлично разравнивает неровности асфальта любого профиля. При этом на фоне немаленьких колес (255/60 R19 или 255/55 R20) конструкторы как-то умудрились свести к минимуму колебания неподрессоренных масс.

Развенчивая стереотип о том, что автомобиль не может быть одновременно комфортным на асфальте и непробиваемым на грунте, этот кроссовер позволяет на приличной скорости валить по разбитой грунтовке. И в то же время не заставляет лихорадочно оттормаживаться из-за кренов в поворотах.





10. Симбиоз качеств

Конечно, T2 трудно представить в глубокой таежной колее либо переползающим болото. Его достоинство в двойственности или симбиозе качеств. На асфальте он – классический кроссовер с предсказуемой управляемостью. Вне облагороженных дорог ведет себя, будто тот же Disco с пневмоподвеской – почти не обращает внимания на ямы и ухабы разного калибра. К тому же у него хорошая шумоизоляция колесных арок. А то, что мотор голосист, скорее, плюс – звук такой же зажигательный, как характер.

Прикручивать к T2 силовые бамперы и лебедку, безусловно, лишнее. Зато можно быть уверенным, что он с комфортом сделает заброску туристов к отдаленным красотам природы. При необходимости штурманет бездорожье. После чего продолжит оставаться удобным городским автомобилем на каждый день.

Алексей Смирнов



А если в самом начале прозвучали определенные сравнения с лучшими представителями класса, то неплохо бы сравнить и цены. И здесь есть серьезное преимущество: в декабре 2024 года JETOUR T2 можно купить от 3 599 000 рублей.



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