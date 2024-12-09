Долги физлиц и самозанятых будут списывать без суда

Поправки к Налоговому кодексу и закону «Об исполнительном производстве» внесло правительство в Госдуму. Об этом узнала газета «Известия».

Как отмечается в пояснительной записке, без суда предлагается взыскивать долги по налогам, сборам и страховым взносам, которые физлицо исчисляет самостоятельно, например, при подаче деклараций о налоге на профессиональный доход.

В других случаях списывать долги до суда можно, только если гражданин не возражает и нет юридического спора. Речь идет о более сложных ситуациях, когда налоговая сама присылает уведомление или возник вопрос о предоставлении налогового вычета, а также в случае ситуации с налоговыми правонарушениями.

В пресс-службе ФНС подчеркивают, что права и гарантии, предусмотренные законодательством об исполнительном производстве для социально незащищенных лиц, сохраняются.

Потребность в этих поправках возникла не на пустом месте. По данным судебного департамента при ВС РФ, в 2016–2023 годах мировые судьи каждый год выносили до 6 млн решений по делам о взыскании обязательных платежей или штрафов. При этом отменялось не более 5% решений. Согласно КоАП, для отмены судебного приказа должник должен был направить мировому судье немотивированные возражения.

Ранее сообщалось, что ФНС начала уведомлять россиян об уплате налога на вклады. В уведомлении от ФНС перечисляются банки, в которых были открыты вклады, сумма процентов, начисленных по счетам и депозитам в этих кредитных организациях, сумма, с которой должен быть уплачен налог (для ее расчета из полной суммы вычитается не облагаемый налогом доход в размере 150 тыс. рублей), и итоговый размер выплаты. Представитель Минфина в интервью РБК отметил: «Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления».