Банк Уралсиб продлил акцию «Путешествия с кешбэком»

Банк Уралсиб продлил акцию для путешественников «Путешествия с кешбэком» – в ней участники программы Уралсиб Бонус могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку железнодорожных и авиабилетов, а также бронирование отелей на портале OneTwoTrip.
До 30 июня 2025 года включительно оплачивайте покупки на портале картами Уралсиба, подключенными к программе Уралсиб Бонус, и получайте:
- 3% от суммы операции по оплате авиабилета;
- 5% от суммы операции по оплате железнодорожного билета;
- 5% от суммы операции по оплате размещения в отеле.
Акция проводится с 7 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года включительно. Максимальная сумма вознаграждения в месяц не ограничена.
Покупки на портале OneTwoTrip не учитываются в обороте при расчете основного кешбека программы Уралсиб Бонус.
Подробнее об акции «Путешествия с кешбеком» можно узнать здесь. Подробнее о программе лояльности Уралсиб Бонус.
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