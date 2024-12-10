Банк Уралсиб продлил акцию «Путешествия с кешбэком»

Банк Уралсиб продлил акцию для путешественников «Путешествия с кешбэком» – в ней участники программы Уралсиб Бонус могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку железнодорожных и авиабилетов, а также бронирование отелей на портале OneTwoTrip.

До 30 июня 2025 года включительно оплачивайте покупки на портале картами Уралсиба, подключенными к программе Уралсиб Бонус, и получайте:

3% от суммы операции по оплате авиабилета;

5% от суммы операции по оплате железнодорожного билета;

5% от суммы операции по оплате размещения в отеле.

Акция проводится с 7 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года включительно. Максимальная сумма вознаграждения в месяц не ограничена.

Покупки на портале OneTwoTrip не учитываются в обороте при расчете основного кешбека программы Уралсиб Бонус.

Подробнее об акции «Путешествия с кешбеком» можно узнать здесь. Подробнее о программе лояльности Уралсиб Бонус.