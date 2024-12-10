Иркутская область остается в десятке регионов России с самым высоким экономическим потенциалом

На первых строчках Москва, ХМАО и ЯНАО. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Москва по итогам III квартала сохранила позиции региона-лидера с самым высоким в России экономическим потенциалом. Догоняет столицу ХМАО и ЯНО, которые по этому показателю поделили второе место. Вслед за ними идут Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Татарстан, Тюменская, Свердловская, Иркутская области и Пермский край.

Во второй десятке исследования оказались Краснодарский край, Самарская, Челябинская области, Приморский край, Нижегородская, Новосибирская, Тульская, Белгородская, Вологодская и Оренбургская области.

Третью десятку рейтинга возглавили Коми, Удмуртия, Башкирия, Калининградская, Томская, Ленинградская, Сахалинская, Калужская области, Омская область и Якутия (29-е место), Воронежская и Ярославская области (30-е место).

Замыкают исследование Ростовская область, Владимирская и Магаданская области (32-е место), Рязанская область, Хабаровский край и Курская область.

Под экономическим потенциалом в исследовании понимается уровень развития реального сектора экономики. Он определяется авторами по трем критериям: размеру фактически уплаченного в бюджет НДС, уровню среднемесячной заработной платы по региону и совокупной прибыли предприятий и организаций региона.

Ранее стало известно, что накопить миллион рублей средний житель Иркутской области сможет только за 7 лет. Это 21-м место среди 89 регионов России. За основу расчетов взят вклад с постоянным пополнением и капитализацией процентов.