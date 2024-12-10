Предельные цены для гостиниц могут ввести в России: главное за ночь

За прошедшую ночь аналитики озвучили причины резкого падения рубля в ноябре и зафиксировали рекордные переводы мошенникам, власти задумали ввести предельные цены для российских гостиниц, а в Иркутской области выявили многомиллионный долг по зарплатам. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Две главные причины ослабления рубля

В России в ноябре зафиксировано резкое падение рубля по отношению к иностранным валютам – на 11% к доллару и на 8,4% к юаню. Центробанк назвал две основные причины, почему это случилось. Первая связана с решением США ввести новые санкции против российского финансового сектора и, в частности, инфраструктуры международных расчетов, вторая – с покупкой валюты некоторыми нефинансовыми компаниями для погашения обязательств. По данным ЦБ, в начале декабря валютный рынок стабилизировался и даже полностью отыграл стремительное ноябрьское ослабление.

«Потолки» для цен в гостиницах

В России приступили к обсуждению ввода предельных тарифов для отелей. «Потолки» планируется устанавливать в период крупных международных мероприятий. В настоящее время прорабатывается методика подсчета максимальных цен. Данная мера необходима для защиты интересов организаторов событий, решения проблемы запредельно дорогого размещения и повышения доступности мероприятий.

Мошенники вновь бьют рекорды

Очередной рекорд по хищениям денег с банковских карт установлен в России. За третий квартал 2024 года аферистам удалось украсть 9,3 млрд рублей – это максимум за все время. За год объемы незаконных переводов выросли в 2,6 раза, а в сравнении с показателями в предыдущем квартале – в 2 раза. Почти в 99% случаев деньги похищали у физических лиц, только в 1,4% – у юридических. Динамику связывают с тем, что банки стали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме с учетом шести, а не трех, как прежде, признаков.

Иркутянам задолжали миллионы

В Иркутске выявили крупный долг перед 1803 работниками, который превышает 60 млн рублей. Деньги людям в ноябре этого года не выплачивала ресурсоснабжающее предприятие из-за неисполнения контрагента финансовых обязательств в порядке взаимозачетов за поставленную электроэнергию и иные оказанные услуги. В ситуацию вмешалась прокуратура и помогла юрлицам произвести расчеты. Как результат – долг перед работниками удалось погасить.

Активность сотрудничества Приангарья и Беларуси вырастет

В Иркутске начала работу большая делегация из Республики Беларусь. В рамках визита в регион представителей государства планируется заключить несколько важных соглашений. Отметим, что в настоящее время территории уже являются партнерами: за 9 месяцев этого года взаимный товарооборот превысил 77 млн долларов. Импорт белорусской продукции в Иркутскую область вырос на 16,5 %. Кроме того, из Приангарья в Беларусь стали поставлять больше товаров машиностроительной отрасли – за 9 месяцев 2024 года этот показатель увеличился почти в 4 раза по сравнению с данными прошлого года.