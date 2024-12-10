Новости

Импорт белорусской продукции в Иркутскую область в 2024 году вырос на 16,5%

В Иркутской области зафиксирован рост ряда показателей импорта из Беларуси, а также экспорта продукции. Соответствующие данные озвучил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Для Иркутской области Республика Беларусь является одним из ведущих внешнеторговых партнеров среди стран СНГ. За 9 месяцев этого года взаимный товарооборот превысил 77 млн долларов. Отметили, что импорт белорусской продукции в Иркутскую область показал рост – 16,5 %», – рассказал глава региона в своем тг-канале.

Вместе с тем из Приангарья в Беларусь стали поставлять больше продукции машиностроительной отрасли: за 9 месяцев 2024 года этот показатель увеличился почти в четыре раза по сравнению с данными 2023-го.

В настоящее время в Иркутске находится большая делегация из Республики Беларусь. В рамках визита планируется заключить ряд важных соглашений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

"Иркутскэнергосбыту" – 70
«Не делим потребителей на мелких и крупных». Иван Отморский – о цифровизации «Иркутскэнергосбыта»
Охват умными счетчиками – меньше 10%. Олег Герасименко, главный инженер «Иркутскэнергосбыта»
«Сбыт нельзя назвать бизнесом в чистом виде». Андрей Харитонов, «Иркутскэнергосбыт», – о принципах работы компании
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес