Импорт белорусской продукции в Иркутскую область в 2024 году вырос на 16,5%

В Иркутской области зафиксирован рост ряда показателей импорта из Беларуси, а также экспорта продукции. Соответствующие данные озвучил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Для Иркутской области Республика Беларусь является одним из ведущих внешнеторговых партнеров среди стран СНГ. За 9 месяцев этого года взаимный товарооборот превысил 77 млн долларов. Отметили, что импорт белорусской продукции в Иркутскую область показал рост – 16,5 %», – рассказал глава региона в своем тг-канале.

Вместе с тем из Приангарья в Беларусь стали поставлять больше продукции машиностроительной отрасли: за 9 месяцев 2024 года этот показатель увеличился почти в четыре раза по сравнению с данными 2023-го.

В настоящее время в Иркутске находится большая делегация из Республики Беларусь. В рамках визита планируется заключить ряд важных соглашений.