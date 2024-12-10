Путин предложил изменения в закон о манипулировании рынком и инсайдерской информации

Владимир Путин поручил рассмотреть внесение изменений в законодательство о манипулировании рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации, как сообщается на официальном сайте президента.

Предлагается увеличить минимальный размер причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за эти деяния до 100 млн рублей. Также планируется увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения.

Кроме того, президент предложил освобождать от уголовной ответственности за манипулирование рынком лиц, совершивших такое преступление впервые, при условии возмещения ущерба.