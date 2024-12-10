ЦБ: продажа валюты крупнейшими экспортерами снизилась на 23% в ноябре

Санкции в отношении финансового сектора привели к временному снижению чистых продаж валюты со стороны крупнейших экспортеров в ноябре на 23%, до $8 млрд, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ.

«На этом фоне в конце ноября возросла волатильность на валютном рынке и ускорились темпы ослабления рубля. В целом за месяц рубль ослаб на 11% к доллару США и на 8,4% к юаню», — отмечает регулятор.

ЦБ обещает, что по мере адаптации участников рынка давление на валютный рынок станет снижаться, и динамика валютного курса в среднесрочной перспективе будет определяться фундаментальными факторами.

Напомним, в конце ноября на фоне введения новых санкций рубль серьёзно просел, обновив минимумы с марта 2022 года. Курс рубля по отношению к юаню превышал 15,05 рубля, а фьючерс доллара к рублю преодолел отметку 111 рублей. Девальвации рубля способствовали три фактора: недостаточный приток иностранной валюты от экспорта из-за его сокращения под воздействием санкций и снижения цен на нефть, недавние санкции США против Газпромбанка, и повышенный спрос на валюту из-за увеличения трат федерального и региональных бюджетов к концу года, а также предпраздничного всплеска потребительской активности.

В течение двух недель ситуация постепенно нормализовалась, и курс доллара вернулся к отметке 100 рублей.