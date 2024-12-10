Свыше 60 млн рублей задолжала иркутская организация своим работникам

В Иркутской области ресурсоснабжающее предприятие задолжало крупную сумму своим работникам по зарплатам. Деньги не выплачивались в предыдущем месяце, рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

«Перед 1803 работниками предприятия, осуществляющего деятельность в сфере распределения электроэнергии на территории Иркутской области, образовалась задолженность по оплате труда за ноябрь 2024 года на общую сумму свыше 60 млн рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, долги сформировались из-за неисполнения контрагента предприятия финансовых обязательств в порядке взаимозачетов за поставленную электроэнергию и иные оказанные услуги. После вмешательства органов юрлица произвели расчеты между собой: это позволило полностью погасить долг по заработным платам.