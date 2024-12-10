Сотрудники Банка Уралсиб получили благодарность за участие финансовом просвещении населения

6 декабря в Администрации Кемеровской области прошло мероприятие, посвященное Дню волонтера, организованное Министерством финансов Кузбасса и Региональным центром финансовой грамотности Кузбасса. Его участниками стали 137 кузбасских волонтеров -партнеров, экспертов, организаторов, которые вносят свой вклад в финансовое просвещение жителей Кузбасса.

Сотрудники Банка Уралсиб стали гостями этого мероприятия. Они получили благодарственные письма Регионального центра финансовой грамотности Кузбасса - за деятельность по финансовому просвещению всех групп населения и развитию добровольческого движения волонтеров финансового просвещения. Руководители дополнительного офиса «Киселевский» Альбина Аппель, дополнительного офиса «Беловский» Алеся Зыкова и дополнительного офиса «Междуреченский» Алеся Барабанова на протяжении 2024 года провели десятки мероприятий по повышению финансовой грамотности на предприятиях и в организациях Кемеровской области.

Такие мероприятия в городах своего присутствия в Сибирском регионе Банк Уралсиб на протяжении 2024 года проводит регулярно – устраивает для дошкольников, школьников, студентов, а также сотрудников предприятий и организаций уроки финансовой грамотности, дни открытых дверей, деловые игры и презентации. В ходе этих мероприятий участники получают базовые финансовые знания, у них формируется представление о работе современного банка, ключевых финансовых продуктах и функционировании финансовой системы, об эффективном противодействии мошенникам.

«Банк Уралсиб и в дальнейшем будет поддерживать инициативы Кемеровской области в области финансового просвещения, мы продолжим проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности среди всех групп населения региона», - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.