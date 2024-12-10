30% иркутян готовы вернуться на старую работу на взаимовыгодных условиях

Такие приглашения получали 50% опрошенных. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

50% иркутян получали когда-либо подобное приглашение от предыдущих работодателей. Женщин чаще мужчин зовут на прежнее место работы (53% против 47%), при этом представительницы слабого пола чаще отказываются от подобных предложений. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет делились подобными историями чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Работники чаще всего возвращались, когда были предложены достойная зарплата, улучшение условий труда и повышение в должности. Также в топе – хорошие отношения в коллективе. Основная причина тех, кто отказывается вернуться, – тоже деньги: «Возвращаться просят, но не предлагают желаемую ставку. Поэтому извините».

Вспоминая последнее место работы, с которого ушли, 30% опрошенных продемонстрировали готовность вернуться на взаимовыгодных условиях. Мужчины более сговорчивы в этом плане, чем женщины. Больше потенциально готовых вернуться среди иркутян старше 45 лет, чем среди тех, кто моложе. На решение в пользу возращения в первую очередь повлияет предложенный доход, улучшение условий труда и смена руководства.