Аналитики рассказали, сколько лет нужно сибирякам на накопление первоначального взноса

Исследователи РИА Новости произвели расчеты и выяснили, сколько времени нужно жителям различных регионов России на накопление первоначального взноса по ипотеке. Учитывалось, что семья из двух работающих людей с ребенком откладывает половину своих общих доходов.

В Сибири дольше всего на первоначальный взнос придется копить жителям Республики Алтай – 7 лет, им необходима сумма 2,93 млн рублей, Республики Тыва – 5,5 года, чтоб собрать 2 млн рублей, а также Алтайского края – 4,6 года для накопления 1,57 млн рублей.

Быстрее других ипотеку в СФО смогут позволить жители Кемеровской области – Кузбасса – 2,8 лет, за которые они могут собрать 1,43 млн рублей. Столько же времени понадобится в Иркутской области, где нужно на первоначальный взнос 1,63 млн рублей. В тройке также Красноярский край – здесь придется копить 2,9 года для накопления 1,71 млн рублей.

В Томской области на первоначальный взнос, который равен 1,7 млн рублей, копят 3,4 года, в Хакасии 1,48 млн рублей соберут за 3,6 года, в Новосибирской области 1,94 млн рублей – за 3,8 года, в Омской области – 1,78 млн рублей удастся накопить за 4,4 года.

В целом по России быстрее всего смогут взять ипотеку жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов – за 1,9 года, больше всего времени понадобится в Республике Крым – 8,4 года – и Кабардино-Балкарской Республике – 7,7 года.