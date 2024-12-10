Первый взнос по ипотеке жители Иркутской области в среднем копят за 2,8 года

Это 12 место по скорости заработка нужной суммы в стране. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке Размер первоначального взноса 12 Иркутская область 2,8 года 1,63 млн рублей 15 Красноярский край 2,9 года 1,71 млн рублей 51 Новосибирская область 3,8 года 1,94 млн рублей 66 Республика Бурятия 4,3 года 2,02 млн рублей

Лидером рейтинга является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, а накопить необходимую сумму тут можно за год и одиннадцать месяцев. Второе место в рейтинге занимает еще один северный удаленный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкает первую тройку регионов по скорости накопления на первоначальный взнос Магаданская область, с результатом два года и два месяца.

На четвертом и пятом местах, располагаются Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ, где срок накопления первоначального взноса составляет два года и пять месяцев. Такой результат связан с высокими зарплатами северных регионов, что позволяет откладывать на накопления большие суммы.

В десятку по минимальному сроку накопления на первоначальный взнос по ипотеке также вошли: Мурманская область, Республика Коми, Сахалинская область, Кемеровская область, Республика Саха (Якутия). Во всех перечисленных северных регионах копить придется менее трех лет. В рейтинге насчитывается 73 региона, в которых копить на взнос по ипотеке нужно менее пяти лет.