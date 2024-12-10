Первый взнос по ипотеке жители Иркутской области в среднем копят за 2,8 года

Это 12 место по скорости заработка нужной суммы в стране. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке
|
Размер первоначального взноса
|
12
|
Иркутская область
|
2,8 года
|
1,63 млн рублей
|
15
|
Красноярский край
|
2,9 года
|
1,71 млн рублей
|
51
|
Новосибирская область
|
3,8 года
|
1,94 млн рублей
|
66
|
Республика Бурятия
|
4,3 года
|
2,02 млн рублей
Лидером рейтинга является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, а накопить необходимую сумму тут можно за год и одиннадцать месяцев. Второе место в рейтинге занимает еще один северный удаленный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкает первую тройку регионов по скорости накопления на первоначальный взнос Магаданская область, с результатом два года и два месяца.
На четвертом и пятом местах, располагаются Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ, где срок накопления первоначального взноса составляет два года и пять месяцев. Такой результат связан с высокими зарплатами северных регионов, что позволяет откладывать на накопления большие суммы.
В десятку по минимальному сроку накопления на первоначальный взнос по ипотеке также вошли: Мурманская область, Республика Коми, Сахалинская область, Кемеровская область, Республика Саха (Якутия). Во всех перечисленных северных регионах копить придется менее трех лет. В рейтинге насчитывается 73 региона, в которых копить на взнос по ипотеке нужно менее пяти лет.