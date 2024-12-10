Почти 2000 жалоб поступило на «серых» майнеров в Иркутской области с начала года

Жители региона опасаются соседства с «серыми» майнерами, направляя свои жалобы энергетикам. С начала 2024 года в «Иркутскэнергосбыте» зафиксировано почти 2000 сообщений, поступивших из разных городов региона. Мы решили сделать их подборку, приведя тексты сообщений без изменений.

Энергетики фиксируют обращения от жителей Иркутской области разными способами: кто-то звонит на горячую линию, другие пишут в соцсети. В большинстве случаев пользователи просят оставить свои обращения анонимными. Самое распространенное на что жалуются люди – это шум и вибрация стен. Вот так выглядят сообщения от жителей из аккаунта «Свет38».

«Иркутск, Пискунова. Гул по стенам до первого этажа. Пошел выяснить причину гула, дошел до 5 этажа, понял, что в этой квартире. Стучал, долго не реагировали, потом гул стих, и кто-то из-за двери сказал, что открыть не могу, но уже все выключил. Началось примерно с неделю назад, обратили внимание в вечернее время, когда спать собирались. Стены вибрируют, спать невозможно».

«Здравствуйте, куда мне обратится по поводу майнинга у соседей сверху. Гул стоит невероятный, сам раньше не особо замечал. А сейчас прям гул».

Особенно за безопасность переживают жители многоквартирных домов, оснащенных газовым оборудованием, таких много в Ангарске и Иркутске.

«Добрый день, сильный гул. Иркутск, улица Карла Либкнехта. У нас дом газовый, мы беспокоимся за свою безопасность. Посещают квартиру поздно вечером или ночью и не каждый день, поэтому не могу пообщаться с этими людьми, а жить с таким гулом невозможно. У меня руки трясутся уже от этого и голова постоянно болит. Как найти на них управу?».

Не меньшую опасность представляют и случаи, когда оборудование размещается в квартире, при этом в ней никто не проживает. Для охлаждения оборудования владельцы квартир просто оставляют открытыми окна.

Подобный случай в Иркутске приводил к коммунальной аварии в январе 2023 года. Тогда трубы перемерзли и лопнули, из-за чего пострадали соседи. И вот подобный случай мог произойти в Усть-Илимске:

«Здравствуйте. Серый майнинг. Третий этаж. Все время открыты окна в одной из комнат. Гул от машинок слышен во всем доме».

Независимо от того способа, которым житель сообщают о своих подозрениях, каждый случай фиксируются. Энергетики выезжают на места и проверяют информацию. Порой требуется прибыть неоднократно, чтобы провести комплексное обследование и зафиксировать нарушения. Если застать жильцов дома не удается, сделать это проблематично.

«Добрый день, подскажите к кому обратиться, если у соседей в квартире что-то сильно гудит без остановки и днем и ночью. Как будто какие-то приборы электрические, звук как гул, шум, даже непонятно. Они вчера весь вечер что-то сверлили, провели к себе в квартиру толстые электрические повода. Двери они не открывают, хотя мы точно знаем, что они были дома».

Майнинг вне оборудованных площадок опасен не только с точки зрения безопасности, но и может повлечь увеличение платы за электроэнергию, особенно, если речь идет о садоводствах.

Специалисты фиксируют за один месяц около 170 обращений. Все они проверяются.

Напомним, как неоднократно ранее сообщали энергетики, бытовые сети не рассчитаны на высокую круглосуточную нагрузку, которая требуется для поддержания работоспособности майнингового оборудования. Это приводит к трагичным последствиям – пожарам, которые уже случались неоднократно. Своевременно пресечь работу техники вне специальных площадок можно, важно получить сообщение от неравнодушных соседей, которые первыми могут заподозрить неладное. Обратиться можно на электронную почтуmining@es.irkutskenergo.ru, в социальных сетях «Свет38» или позвонить в контакт-центр 8-800-100-9-777.