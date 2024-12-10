Цены на жилье в Иркутске в 2025 году принципиально не изменятся – эксперт

Россияне, которые собираются покупать недвижимость в Иркутске в ближайшее время, переживают, что цены на квартиры в городе в ближайшие годы могут существенно вырасти. Как будут обстоять дела со стоимостью объектов в 2025-2026 годах, в интервью SIA.RU рассказал основатель ГК «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев.

«По цене рынок встал. Думаю, в 2025-м, а может, и в 2026-м, цены будут примерно на том же уровне, что сейчас. Несомненно, многое будет зависеть от локации каждого конкретного объекта. Но большинство застройщиков сегодня строят в центральных частях города: в Октябрьском округе, в Свердловском – и здесь цены принципиально не изменятся», – отметил эксперт.

Он также добавил, что снижение при этом не ожидается: двинуться вниз стоимости не позволит инфляционный процесс.

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