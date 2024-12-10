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В Иркутске задержали самолет, который должен был лететь в Новосибирск

Сегодня из аэропорта в Иркутске не смог вовремя улететь самолет. Он должен был направиться в Новосибирск, сообщает пресс-служба авиаузла.

«Вылет рейса S75230 авиакомпании S7, следующего по маршруту Иркутск –  Новосибирск, по решению авиакомпании перенесен с 11:35 на 16:15», – говорится в сообщении.

Вместе с тем сегодня состоялись три рейса – РД9151, ИК897, ИК77, которые отправились из столицы Приангарья в Бодайбо. Ранее они не смогли вовремя вылететь в пункт назначения из-за закрытия аэропорта в Бодайбо.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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