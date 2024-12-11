2025: бизнес принимает вызов

Юбилейный, пятый, бизнес-интенсив «Новый босс» прошел в ноябре в Иркутске. Участниками делового события стали более 300 человек, спикерами – 22 федеральных и региональных эксперта. Организатором выступила известный предприниматель, член «Опоры России» Олеся Семёнова. «Когда-то, в 2020 году, мы – компания «Бизнес Партнер», бухгалтеры и юристы, приняли вызов времени. Тогда же мы увидели и новые возможности – открыли абсолютно новый бизнес, клинику Lamare, – поделилась Олеся. – Сегодня вы пришли сюда. Значит, вы тоже хотите увидеть возможности и тоже принимаете вызовы грядущего – непростого – 2025 года». Что позволит развивать бизнес в новых условиях? Как личный бренд поможет обрести антихрупкость? На что делать ставку в эпоху перемен? Яркие цитаты спикеров «Нового босса» – в нашем материале.

«ИИ – не хайп, а мейнстрим»

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка ПАО Сбербанк:

– Искусственный интеллект – давно уже не хайп. Последние пять лет это мейнстрим: корпорации вкладывают в развитие ИИ огромные деньги. Впрочем, пока большого экономического эффекта от использования ИИ мы не видим. Можно сказать, что экономика находится в ожидании, когда ресурсы, затраченные на развитие ИИ, отразятся на эффективности – в виде роста доходов или снижения расходов.

С 2007 года Сбер прошел большой путь цифровой трансформации. С этого года в нашей стратегии заложено, что в 100% процессов должен присутствовать искусственный интеллект. Сейчас встраивание ИИ идет повсеместно. Однако законченных моделей, которые уже подтвердили на большой выборке свой результат, не так много. Поделюсь парой успешных кейсов в сегменте HR. Первая модель прогнозирует выгорание сотрудников. Когда мы вовремя замечаем такого сотрудника и начинаем с ним работать, это позволяет сократить выгорание до 30%. Вторая модель – риск оценки ухода сотрудника из организации. Модель уже позволила нам удержать более 10% сотрудников, а это 600 млн рублей, потому что подбор и обучение персонала стоит очень дорого.

V Новый босс. Фото: Андрей Фёдоров

В оптимизации бизнес-процессов ИИ – тоже хороший помощник. Например, на сегодняшний день 80% всех личных дел в Сбере обрабатывается с помощью искусственного интеллекта: заполняются все формы, все статистические данные. Недавно мы стали использовать ИИ при ранжировании резюме. Все они проходят через аналитику ИИ, и модель предлагает кандидату позицию – не только ту, которую он заявил, но и ту, которая может быть описана в его компетенциях или предыдущем функционале.

Все это крайне важно. Не секрет, что в ближайшие годы дешевой рабочей силы в России не будет, зарплаты продолжат расти. По прогнозам, мы выйдем из демографической ямы не раньше 2030-2040-х годов. Конечно, нам нужно уже сейчас думать о том, как использовать для рутинных операций цифровые инструменты, ИИ, как удерживать сотрудников.

V Новый босс. Фото: Андрей Фёдоров

«Вы не мамочка-папочка, вы – бизнесмен»

Максим Белоусов, эксперт по маркетингу и психологии, автор книг и обучающих программ по теме стратегического маркетинга, консалтинга и личной трансформации:

– Формула бизнеса состоит из семи рычагов. Все ваши деньги – в ней. Это количество клиентов, средний чек, средняя конверсия, жизненный цикл клиента, экономика бизнеса (ресурсы, инвестиции, эффективность расходов), маржа, качество продукта и сила бренда. Подумайте, как вы можете увеличить каждый из этих показателей.

V Новый босс. Фото: Андрей Фёдоров

Например, как нарастить маржу? Реальная гипотеза – сократить издержки. Это работает, особенно в кризисное время. Вы бизнесмен, вы не мамочка-папочка, которые должны переживать за ипотеку, взятую сотрудниками. Задача вашего бизнеса – прибыль. Насколько сильно нужно улучшить каждый из семи параметров, чтобы получить двукратный рост прибыли? Всего на 10%! Был средний чек 1000, стал 1100, была конверсия 30% – стала 33%. Сложно ли это сделать? Нет.

Все боятся конкуренции, но бояться не надо, потому что уровней конкуренции целых пять: наличие, цена, предложение, эмоции, идея. Вам не нужно конкурировать только по цене. Определите, на каком уровне конкуренции вы хотите быть. Если вы большая производственная компания, то да, вы можете играть в цене, но если маленькая – например, бутик, салон красоты – то конкурировать в цене вряд ли получится: вам деньги надо зарабатывать.

V Новый босс. Фото: Андрей Фёдоров

Учитывайте и фазу рынка. Он может быть развивающимся, стагнирующим, падающим. Когда рынок «падающий», перегретый, мы должны проанализировать потребности клиентов и начать работать с более высокими по пирамиде Маслоу. Чем больше рынок, тем больше у клиентов опыта. Если мы закрыли базовые потребности – мы просто двигаемся дальше, вверх.

«Мы ломаем стереотипы: так тоже можно»

Алиса Боха, креативный директор, сооснователь бренда MONOCHROME:

– Наш с мужем бренд был основан в 2016 году, на сегодняшний день оборот компании приблизился к 3 млрд рублей. В 2019 году мы открыли свой цех, в 2020-м – свой первый магазин. Сегодня их уже пять, готовится к открытию шестой, в Казахстане. Каждый раз мы открывали их с мыслью: «Что я как клиент хочу получить от этого магазина, бренда, от этой вещи?»

Мы изначально не задумывали этот бренд как бизнес, с которым заработаем все деньги мира. Мы сделали одну единственную кофту серого цвета. У нас был стартовый капитал в 15000 рублей. Никаких инвестиций, бизнес-моделей, сложных финансовых расчетов. Я тот человек, который с одной кофты вырос до пяти магазинов. Живой пример, который ломает стереотипы: так тоже можно.

Главное, что помогло в развитии бренда, – опыт и знакомства. В юности, после окончания вуза, я работала менеджером по рекламе, затем секретарем в журнале. В какой-то момент наш главный редактор сказала мне: «Слушайте, вы так интересно всегда выглядите» – и предложила попробовать себя в качестве стилиста. Я согласилась: мой принцип – «Всегда говори: «Да». Это было 15 лет назад. Работа стилистом позволила познакомиться со многими артистами, это и стало главной инвестицией в наш будущий проект.

Конечно, в нашем деле важна и насмотренность. Но это не значит, что ты должен сидеть круглыми сутками и смотреть картинки в Pinterest. Нужно смотреть вокруг, не только в рамках своей деятельности, не только на коллег, которые делают то же, что и вы. Но главный совет, который действительно работает, – делайте для своих клиентов то, чего вы хотите для себя лично как для потребителя.

«Личный бренд – инструмент антихрупкости»

Мария Азарëнок, владелец консалтинговой компании AzarenokPRO, создатель профессии «ментор личного бренда»:

– Мы часто смотрим на личный бренд как на маркетинговый инструмент, который повышает КПД взаимодействия с миром, как на способ увеличить в пять раз свой чек, привлечь аудиторию. Но есть и другие аспекты. Например, личный бренд родителя влияет на определение профессии и отношение к труду у подростка. Когда мы проявлены как профессионалы, предприниматели, идеологи, миссионеры какой-то концепции, мы передаем нашим детям любовь к тому, что мы делаем, формируем совершенно другие ветки вероятности для их успеха.

Важна активация личного бренда. Нужно сделать так, чтобы в любой точке контакта, где мир соприкасается с вами, мир видел, что именно вы туда закладываете, видел вас настоящего, увлечённого, вовлечённого – и хотел у вас купить, пригласить вас.

То будущее, которое мы хотим создать через личный бренд, называется «точка мастерства». Можете пофантазировать, какие у вас клиенты, действия, охваты, бизнес-модель, какое окружение? Не обуславливайтесь текущим положением вещей, своими ресурсами, навыками. Двигайтесь не из прошлого. Не важно, кто вы сейчас. Важно, ради какой мечты в этом мире вы хотите в текущей точке строить свой личный бренд.

Одна из ошибок в личном брендинге – думать, что личный бренд – это рассказать о том, каким крутым вы были в прошлом, привести факты и достижения. Это важно, но это не тот способ, который создаст антихрупкость и позволит вам двигаться в турбулентном мире с удовольствием. Прошлое имеет значение, но гораздо большее значение имеет будущее. Правильное определение центра тяжести позволяет вам совершать правильные действия. Нет смысла спасать человечество, если задача – увеличить чек в два раза.

«Ведение бизнеса в России похоже на путешествие в Мордор»

Регина Черникова, адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро:

– Ведение бизнеса в нашей стране порой похоже на путешествие в Мордор. Когда я встречаю новых предпринимателей, они часто делятся своими надеждами на то, что всё будет прекрасно: тепло, уютно, они будут осуществлять свои креативные идеи, и всё будет получаться. Однако со временем они начинают сталкиваться с трудностями. Налоговые органы наблюдают за ними, словно Око Саурона, присматриваясь к каждому шагу.

Как адвокат и управляющий партнёр адвокатского бюро, я ежедневно наблюдаю за теми вызовами, с которыми сталкиваются мои клиенты. В настоящий момент я вижу вызовы в налоговой сфере: упразднение дробления бизнеса, изменения в статусе самозанятых и риски переводов между физическими лицами, которые могут привлечь внимание налоговых органов. Я также обращаю внимание на то, что наличие нескольких ИП на упрощенной системе налогообложения не спасает от НДС, что становится дополнительной причиной для беспокойства.

Многие предприниматели пытаются избежать налогового бремени, разрабатывая различные схемы оптимизации. Однако я всегда предостерегаю: «Прежде чем применять какую-либо схему, посоветуйтесь с компетентными юристами». Когда вы придете к специалисту, вы наверняка узнаете, что вы не первый, кто придумал такую схему, а заодно услышите, чем эта история закончилась в прошлый раз. Не нужно повторять чужих ошибок.

«Все шишки, которые мы набили, – только нам в плюс»

Елена Ландэ, бренд-шеф компаний «ВкусВилл», Unagrande, EventyOn:

– У меня три высших образования: бизнес-маркетолог, клинический психолог, бренд-шеф. Могу сказать, что я все еще не дошла до той профессии, которая была бы мне интересна, но в процессе пути я все-таки обнаружила главное: решила, что у меня никогда не будет никакого руководителя.

Вы должны руководить сами собой в первую очередь и людьми. Я считаю, что руководитель и топ-менеджер, который приходит в компанию, должен встроиться в систему и очень мягко её менять, а ни в коем случае ничего не рушить, потому что такие процессы могут быть необратимыми. В конце концов, у вас в руках судьбы людей, вы не можете оставить их без работы или сказать: «Вы меня не устраиваете, я приведу свою команду».

Чаще всего, компании, которые претендуют на «бирюзовость», на деле оказываются самыми «бордовыми». Потому что, если вы копнете поглубже, то обнаружите двоюродных сестёр и соседей, которые работают там годами – и набор такого коллектива продолжается. Чем «краснее» компания, тем больше такое «кумовств»о: ориентация не на профессионализм, а на знакомства. Я предпочитаю от этого отходить, «своих» за собой никогда никуда не тащу.

На мой взгляд, главное – воспринимать любой отрицательный опыт как положительный. Все шишки, которые мы набили, – только нам в плюс. Кто такой руководитель? Это тот, кто ошибался тысячи раз. По крайней мере, он не совершит эту ошибку больше.

«Не дайте мозгу стать “деревянным”»

Павел Палагин, ведущий эксперт РФ по нейроэффективности и скорочтению, бизнес-тренер, создатель движения Neuromen и системы развития мозга:

– Наш мозг с годами мозг может становиться либо более пластичным, либо «деревянным». Если им не заниматься, вы почувствуете, что загружаете в него новые данные, а он их не принимает. Потому что, чтобы создать новые бороздочку в «дереве», нужно приложить много усилий. Когда мы создаем новые треки в «пластилине», это в разы проще. Мир стремительно меняется. Если вы чувствуете, что не успеваете, то постоянно пребываете в стрессе и в тревоге. Когда ваш мозг становится более пластичным, вы начинаете двигаться вместе с будущим, вы уверены в нём.

Важно понимать: если батарейка вашего мозга разряжена, то вы можете пользоваться в основном лишь древними функциями мозга, которые работают на автомате. Хотите увеличивать эффективность? Первое, над чем нужно работать, – автоматизм. Потому что, когда вы менее осознанны, не высыпаетесь, вас будут «вытягивать» именно ваши «автоматизмы». Если они не настроены, будет ухудшаться здоровье, энергия, память, внимание. Когда мы заряжаем батарейку мозга, мы можем лучше использовать его высшие функции – и за счёт этого лучше обучаться, проживать эту жизнь, быть более осознанными в те моменты, когда это действительно нужно.

Активируя ресурс мозга своих сотрудников, вы помогаете им сохранить продуктивность и не выгореть. Найдите людей с большим потенциалом и дайте им нейро-заряжающие тренировки для прокачки мозга – чтобы они быстрее выполняли то, что им нужно сделать, больше кайфовали от своей работы, жили дольше и могли больше создать.

«Новый босс» в цифрах и фактах

Партнерами пятого бизнес-интенсива «Новый босс» стали Сбер, Альфа Банк, «Опора России»;

Событие поддержали региональные компании: NOVATOR, Грандстрой, Exeed Легенда на Ширямова, Никовенд и другие.

320 человек приняли участие в юбилейном бизнес-интенсиве.

Более 2000 человек посетили все пять форумов «Новый босс».

22 спикера – признанные эксперты и предприниматели – выступили на юбилейном событии.



V Новый босс. Фото: Андрей Фёдоров

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