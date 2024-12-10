На грантовый конкурс ИНК «Энергия родной земли» поступило 119 заявок

Иркутская нефтяная компания (ИНК) получила 119 заявок в рамках ежегодного грантового конкурса «Энергия родной земли».

Традиционно участниками стали некоммерческие, бюджетные и общественные организации из Усть-Кутского, Нижнеилимского, Киренского, Катангского районов Иркутской области, а также Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Заявки на гранты подают новые конкурсанты и победители прошлых лет, уже реализующие либо реализовавшие инициативы. Впервые в конкурсе участвует Ленский район Республики Саха (Якутия), представивший 10 заявок.

Проекты охватывают разные направления: образование, спорт, культура, экология, сохранение традиционной культуры и поддержка коренных малочисленных народов Севера. В соответствии с Национальным инклюзивным договором, к которому ИНК присоединилась в октябре 2023 г., часть заявок направлена в рамках новой номинации — создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

В настоящее время все заявки проходят экспертную оценку. Победители конкурса будут объявлены в конце января 2025 г. Кроме финансовой поддержки, победители получат консультационную помощь в реализации своих проектов.